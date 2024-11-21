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        Haberler Dünyadan Loris Karius - Diletta Leotta çifti tatilde - Magazin haberleri

        Loris Karius ailesiyle tatilde

        Geçtiğimiz haziran ayında evlenen Alman kaleci Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, tatilde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:41
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          Son olarak İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ve şu sıralar ise kulüpsüz olan Loris Karius, spor spikeri Diletta Leotta ile evlenerek aşklarını taçlandırmıştı.

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          Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, önceki gün İtalya - Avusturya sınırında ve Alp Dağları'nın eteklerinde bulunan Bolzano bölgesinde görüntülendi.

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          Loris Karius ile Diletta Leotta, konakladıkları otelde objektiflere yansıdı.

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          2018 - 2020 arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, bir ara havuza giren eşinin fotoğraflarını çekti.

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          Çift, daha sonra bebek arabasıyla kızları Aria'yı gezdirdi.

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          Diletta Leotta'nın adı bir dönem Can Yaman ile anılmıştı.

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