Loris Karius ailesiyle tatilde
Geçtiğimiz haziran ayında evlenen Alman kaleci Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, tatilde görüntülendi
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Son olarak İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ve şu sıralar ise kulüpsüz olan Loris Karius, spor spikeri Diletta Leotta ile evlenerek aşklarını taçlandırmıştı.
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Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, önceki gün İtalya - Avusturya sınırında ve Alp Dağları'nın eteklerinde bulunan Bolzano bölgesinde görüntülendi.
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Loris Karius ile Diletta Leotta, konakladıkları otelde objektiflere yansıdı.
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2018 - 2020 arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, bir ara havuza giren eşinin fotoğraflarını çekti.
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Çift, daha sonra bebek arabasıyla kızları Aria'yı gezdirdi.
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Diletta Leotta'nın adı bir dönem Can Yaman ile anılmıştı.
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