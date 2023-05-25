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Peki lokum neyden yapılır? Lokum nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Eğer lokum yapmak istiyorsanız nelere ihtiyacınız var? İşte cevabı…

Lokumun Tarihçesi Nedir?

Lokumun yapılışına geçmeden önce çok kısa bir şekilde lokumun geçmişini öğrenelim. Aslında lokum, Osmanlı zamanlarından günümüze kadar gelen bir geçmişe sahiptir. Buna ek olarak lokum, boğazı rahatlatmak anlamına da geliyor. Bu yüzden de yüzyıllardır kahveyle birlikte ikramlık olarak sunulur.

Lokumların en çok dikkat çeken ve sevilen özellikleri ise esnek olmalarıdır. İyi yapılan bir lokum oldukça esnektir ve tadı da güzeldir.

Bunun yanı sıra lokum hammaddesi olan şeker, su ve potasyum gibi malzemeler de büyük önem taşıyor. Hepsinin olması gerekiyor ki, kıvamında bir lokumu rahatlıkla yapın.

Lokum Neden Yapılır?

Lokum yapmak için öncelikle hangi çeşitte olacağına karar vermelisiniz. Temelinde malzemeleri aynı olsa bile çeşidine göre eklenen malzemeler olacaktır.

Genel olarak lokum yapımı malzemeleri ise şu şekildedir:

- Su

- Şeker

- Nişasta

- Potasyum

- Vanilya

Bu malzemelere ek olarak isteğinize bağlı, Hindistan cevizi, fındık, tereyağı gibi malzemeler de kullanabilirsiniz. Ama ölçülerine ve pişirme sürelerine dikkat etmelisiniz.

Lokum Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra, lokumun nasıl yapılacağını da adım adım takip etmelisiniz. Lokum yapımı aslında çok zor ve uzun bir süreç değildir. Sadece püf noktalarını iyi bilmeniz gerekiyor.

- Derin bir tencereye ihtiyacınız olacak. Bunun içerisine un, süt ve şeker ekleyin, kısık ateşte pişirin.

- Sürekli karıştırmanız gerekecek. Kaynadıktan sonra da ocaktan almalısınız.

- İçine tereyağı ve vanilyayı ekleyin. 10 dakika kadar çırpın.

- Muhallebiniz hazır olunca bir tepsiye alın ve kaşıkla her yere eşit gelecek şekilde yaymaya çalışın.

- Ardından bunu buzdolabında bir gece bekletin

- Sonraki gün donmuş muhallebiyi kare şeklinde kesin ve her kareyi elinizde bir kere yuvarlayın.

- Yuvarladığınız lokumları servis tabağına alın ve üzerlerine istiyorsanız Hindistan cevizi dökün.

Tabi bu tarif, klasik bilinen bir lokum tarifidir. Ama az önce de belirttiğimiz üzere lokumların farklı çeşitleri bulunuyor. Hangisini istediğinize karar verin ve muhallebinizi hazırlarken de ona göre malzemeleri toplayın. Aslında her birinin malzemesi düşündüğünüz kadar bulunması zor da değildir.

Kıvamını tutturabilirseniz, geri kalanı da gelecektir. Lokum neyden yapılır biliyorsanız, aşamaları izleyebilirsiniz.

Lokum Çeşitleri Neler?

Yuvarlak istemiyorsanız ya da Hindistan cevizi sevmiyorsanız başka hangi lokumları yapabilirsiniz? Örneğin portakallı lokumlar uzun süredir beğenilen ve ilgi gören bir çeşit durumunda. Onu yapmak için de muhallebi içerisine bir miktar portakal eklemeniz gerekecek. Dışını da pudra şekeriyle kaplayabilirsiniz.

Buna ek olarak kuş lokumu da fazlasıyla beğeniliyor ve neredeyse her markette de satılıyor. Ama onu yapmak için biraz daha uğraşmak gerekiyor. Yumurta sarısı, toz şeker ve bir kilo kadar una da ihtiyacınız olacak.

Kuş lokumu yapmak için:

- Bütün malzemeleri karıştırın ve macun haline getirin.

- Ardından bir tepsiye dökerek iyice yayın.

- Tepsiye yerleşen lokum kalıplarını fırına koyun ve yarım saat kadar bekletin.

- Sonrasında da isteğinize göre dışına Hindistan cevizi ya da pudra şekeri ekleyebilirsiniz.

Bunun gibi listeyi uzatmak da mümkündür. Genel olarak lokumun nasıl yapıldığını ve malzemelerin neler olduğunu bilmeniz de yeterli olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos