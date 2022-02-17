Lokantacılardan KDV talebi

AA

Lokantacılar, yeme ve içme hizmetlerinden alınan katma değer vergisi (KDV) oranının da temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, AA muhabirine, temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1'e inmesinin vatandaşı rahatlattığını söyledi.

Kendilerinin de lokantacı esnafı olarak temel gıda ürünlerini yüzde 1 ile aldıklarını ancak bu ürünleri satarken yüzde 8 KDV uygulandığını belirten Karabağlı, "Buradaki yüzde 7'lik fark tamamen esnafa yani bize yansımaya başladı. Esnafımız, temel gıda ürünlerini yüzde 1 KDV ile alıp yüzde 8 KDV ile satınca aradaki 7 puanlık farkı zam olarak kabul ediyor. Zaten pandemi süreci ve sonrasında yaşanan fiyat artışlarıyla zorda olan esnaf bir de yüzde 7 gibi bir yük altında kalmış oldu. Eskiden yüzde 8 KDV ile aldığımızı yine yüzde 8 KDV ile satıp mahsuplaşıyorduk. Şimdi 7 puanlık yük esnafı zor duruma soktu." dedi.

KONU BAKANLIKLARLA PAYLAŞILDI

Karabağlı, sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini ve çözümü için girişimde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettik, başvurularımızı yaptık. Ben bunu gözden kaçmış sayıyorum, inşallah düzeltilir. Geçici de olsa bir rahatlama sağlanmalı. Geçici süre de olsa esnafın üzerindeki bu yükü kaldırmak için KDV'nin yüzde 1'e çekilmesini istiyoruz. Pandemide yeme-içme hizmetlerinin KDV'sini yüzde 8'den yüzde 1'e indirmişlerdi, şimdi onun gibi yine inmesi lazım. Pandemi sürecinde devlet yardımları ve paket servisle günü kurtarmıştık. O dönemi az zararla kapattık ama şimdi iki yılın birikimi ve zamlar karşımıza çıktı. Şu anda cidden sıkıntılı bir süreçteyiz. Geçici de olsa rahatlama sağlanması lazım."

Enflasyonda temel gıda ürünlerinin önemli olduğunu ancak kendilerinin de gıda üretimi yapıp sattığını vurgulayan Karabağlı, "Bizim satışlarımız da enflasyonu etkiliyor, bu nedenle bizim için de tedbir alınmalı. Fiyatlar anormal yükseldiği için esnaf artık zam yapamıyor, zaten müşteri de yok." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağlı, yönetim kurulunda bu konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim esnafımız sokağı tercih etmez ancak ayakta durmak için de devletin yardımcı olması lazım. Bu verginin geçici de olsa inmesi mutlaka can suyu olur. Dükkan kapanışları başladı. Bu 7 puanlık fark sadece sebze meyvede olsa telafi edilirdi ancak pirinçten yağa, bakliyata kadar tüm temel tüketim ürünlerinde olunca ödemek zorlaştı. Bize bağlı ülke genelinde 80 binin üzerinde işletme var. Bu esnaf rahatlatılmalı."