Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Çeyrek çay bardağı sıvıyağ

Yaklaşık 2 lt kaynar su

Terbiyesi için:

1 tane yumurta sarısı

Yarım bardak soğuk süt

Sosu için:

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 çay kaşığı pul biber

Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Yapılışı:

Mercimekler nişastası gidene kadar bol suda yıkanır.

Çorbayı yapacağımız tencereye soğan, patates ve havucu ekleyip, 1,5 litre su koyalım ve pişmeye bırakalım.

Mercimek piştikten sonra kevgir süzgeçten geçirin.

Artanı atabilirsiniz.

Tencereye sıvıyağ, tereyağı koyun ve un ekleyin.

Hafif kavrulduktan sonra süzdüğümüz mercimeği ilave edin.

Karışım çok katı ise kaynar su ilavesi yapın.

Terbiyesi için yumurta sarısına sütü koyun ve karıştırın.

Bu karışım ılınınca yavaş yavaş çorbaya dökün.

Devamlı kaynayana kadar karıştırın.

Kıvamını ayarlayın.

Üstüne dökülecek sosu için bir tavada tereyağında pul biberi kızdırın.

Servis esnasında çorbanın üzerine dökün.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mercimekler piştikten sonra pürüzsüz kıvamda olması için süzün.

İçine katılan unun çiğ kokmaması için kavurun.