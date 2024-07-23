Lohusa eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık, hakim karşısına çıktı

Mardin'de bir kız çocuğu dünyaya getiren eşi Vatfa Ecevit’i (25), hastaneden taburcu olduğu gün 17 bıçak darbesiyle öldüren ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanan Mehmet Şiyar Ecevit (28), açılan davanın ilk duruşmasında “Olay günü eşimle tartıştım, sonra evden çıkıp uyuşturucu madde kullandım. Eve döndükten sonra tartışmaya devam ettik. Sonra kendimi kaybettim, pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül’e erteledi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Vatfa Ecevit

Olay, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. 19 Ocak’ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, aynı zamanda akrabası olan eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından çıkan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit’in annesi de elinden yaralandı. Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda17 bıçak darbesi olduğu belirlenen Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak dava açıldı.

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Olayla ilgili Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ecevit SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya katılırken, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Kadın Hakları komisyonları ile taraf avukatları ve merhumun annesi Vehbiye duruşma salonunda hazır bulundu.