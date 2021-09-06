İstanbul metrosunda logo tartışması!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.

"METRONUN YENİ SİMGESİ: 'U'"

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İstanbul’da metronun yeni simgesi!" diyerek "U" harfini paylaştı.

İBB'DEN 'M' AÇIKLAMASI

Bu paylaşımın ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri 'M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" dedi.