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        Lizz Wright, İstanbul'da konser verdi

        ABD'li caz sanatçısı Lizz Wright, 30'uncu İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:03
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        İstanbul'da konser verdi
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        Lizz Wright, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30'uncu İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verdi. Konserde Wright'a gitarda Marvin Sewell, klavyede Bobby Ray Sparks, bas gitarda Ben Zwerin, davulda ise Ivan Edwards eşlik etti.

        Müzik türleri arasında pürüzsüz geçişlerin yaşandığı gecede Lizz Wright öncesinde de caz, flamenko ve Latin müziklerine hayat veren Elif Sanchez sahne aldı.

        Elif Sanchez'e eşlik eden müzisyenler arasında ise trompette Paul Sanchez, gitarda Doruk Okuyucu ve Gilan Barakan, bas gitarda Buğra Kılıçak ve davulda Nedim Ruacan yer aldı.

        Fotoğraflar: AA, AP

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