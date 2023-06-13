Başarılı cazcılar Fatoumata Diawara, Lizz Wright ve Youn Sun Nah Quartet İstanbul Caz Festivali kapsamında 14-17 ve 18 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında müzikseverlerle buluşacak.

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenenen ve 30 yıldır şehri cazla buluşturan İstanbul Caz Festivali, başarılı cazcılar Fatoumata Diawara, Lizz Wright ve Youn Sun Nah Quartet'i müzikseverlerle buluşturuyor.

Çağdaş cazın en güzel seslerinden Youn Sun Nah ile Robert Kolej bahçesinde bir gece

Robert Kolej - Konak Teras, 14 Temmuz Cuma

Youn Sun Nah

Fransız Le Figaro gazetesinin övgüyle bahsettiği, uluslararası alanda tanınmış Güney Kore’nin caz yıldızı Youn Sun Nah Quartet, 14 Temmuz Cuma akşamı festivale ilk kez ev sahipliği yapacak Robert Kolej’in yeşillikler içindeki Konak Teras’ında izleyicilerle buluşuyor. Olağanüstü yorumu ve müzik yazarlığıyla tanınan sanatçı, Güney Kore’de başlayıp Avrupa’ya açılan kariyeri boyunca, pop, rock ve caza çağdaş bir pencereden bakıyor. Farklı müzik türlerine olan, yeteneği ve duru vokaliyle dikkat çeken Youn Sun Nah, modern insanın yaşamına dair mütevazı hikâyeler anlatan ve müthiş yorumlar alan 2022 tarihli albümü Waking World ile İstanbul’da olacak.

Deniz Taşar

Youn Sun Nah Quartet’ten önce ise sahnede Türkiye’de caz vokaline hem vokal tavrı hem de ses rengiyle yeni bir soluk getiren şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda da Robert Kolej mezunu olan Deniz Taşar sahnede olacak. Robert Kolej’in caz alanında fark yaratan mezunlarından birine kulak vermek ve hemen sonrasında Youn Sun Nah Quartet’in büyülü ve heyecan verici konserini dinlemek için okulun Konak Teras’ında buluşuyoruz.

Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara

The Marmara Esma Sultan Yalısı, 17 Temmuz Pazartesi

Mayıs ayında Damon Albarn’ın ortak prodüktörlüğünde üçüncü stüdyo albümü London Ko’yu yayımlayan Fatoumata Diawara, 17 Temmuz Pazartesi akşamı İstanbul boğazının en gözde mekanlarından The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda izleyiciyle buluşacak. İleri görüşlülüğü ve zaman kavramını aşan müzikal vizyonuyla Afro-pop’a yeni bir pencere açan Fatoumata Diawara, güçlü sesi ve dokunaklı şarkı sözleriyle caz, blues ve Afrobeat unsurlarını ustalıkla birleştiriyor. 2011’deki güçlü çıkışını sağlayan Fatou ve 2018 tarihli Fenfo albümlerinde toplumsal sorunlara eğilirken aşk dolu pozitif fikirlerden ödün vermeyen Diawara, şarkılarında insanı en yalın hâliyle anlatıyor. Şarkılarını, Mali’nin resmi dili olan Bambaraca ile söyleyen Fatoumata Diawara; Herbie Hancock, Bobby Womack, Flea ve David Crosby gibi isimlerle sahneye çıkıp kayıtlara girmiş, Brit-pop efsanesi Blur’un solisti Damon Albarn’ın Africa Express projesinde de yer almıştı.



Amerika’nın kalbinden Boğaz’a uzanan güçlü bir ses: Lizz Wright

Sultan Park Swissotel The Bosphorus, 18 Temmuz Salı

Lizz Wright

Karanlık ve derin alto vokalindeki kusursuz teknikle duygu dolu şarkılar söyleyen Lizz Wright, şarkılarıyla Amerika’nın tarihine ışık tutuyor. Georgia’daki köklerine uygun gospel vokaliyle başladığı müzik kariyerine, doğduğu kıtanın tüm müziklerinden etkilenerek devam eden Wright; caz, folk ve Americana türlerini bir araya getirmesi ve sofistike vizyonuyla yıllar içinde türünün önemli solistlerinden biri oldu. Güneyli köklerine döndüğü Grace albümündeki birleştirici diliyle övgü alan Lizz Wright, festival dinleyicisini 18 Temmuz Salı akşamı Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus’ta Snoc Outdoor Furniture gösteri sponsorluğunda zengin, kadifemsi sesi ve inanılmaz vokal aralığıyla büyüleyecek.

Elif Sanchez

Müzik türleri arasında pürüzsüz geçişlerin yaşanacağı gecede Lizz Wright öncesinde, caz, flamenko ve Latin müziklerine vokaliyle hayat veren Elif Sanchez de sahnede olacak.

Festival biletleri; passo.com.tr , ile İKSV ana gişede satışta.

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: https://caz.iksv.org/

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