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        30. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, son haftasında kendi alanında usta müzisyenleri ve başarılı projeleri festival ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 16:54
        İstanbul Caz Festivali'nde son hafta
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali Afro-pop’un en önemli müzisyenlerinden Fatoumata Diawara; Amerikan tarihine ışık tutan şarkılarıyla pürüzsüz caz vokali Lizz Wright; caz, flamenko, Latin müziklerine eşsiz vokaliyle hayat veren Elif Sanchez ve festivalin en özel konserlerinden İstanbul Cazının Üç Kuşağı ile sona eriyor.

        FATOUMATA DIAWARA 17 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

        Afro-pop’a zamanının ötesinde görüşü ve artistik dokunuşlarıyla yepyeni bir soluk getiren ünlü isim Fatoumata Diawara, festivalin Boğaz’a nazır mekânlarından The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın etkileyici manzarasına karşı unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Şarkılarını Mali’nin resmi dili olan Bambaraca söyleyen Fatoumata Diawara, hem toplumsal sorunlar hem de kişisel deneyimlere dayanan rengârenk şarkılarını festival için söyleyecek.

        LIZZ WRIGHT - ELİF SANCHEZ 18 Temmuz Salı, 19.30, Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus

        Amerikan caz ve gospelinin en başarılı temsilcilerinden Lizz Wright, derin vokali, güçlü sesi ve kendi topraklarını anlattığı şarkılarıyla İstanbul’a geliyor. Lizz Wright’tan önce caz, flamenko ve Latin türlerini birleştiren güçlü ses Elif Sanchez, Boğaz’ın ışıltılı atmosferinde şarkılarını dinleyicilerle buluşturacak. Snoc Outdoor Furniture gösteri sponsorluğunda Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus’ın huzur veren atmosferinde gerçekleştirilecek gecede Lizz Wright izleyicileri zengin ve kadifemsi sesiyle büyüleyecek.

        FESTİVALİN 30. YILINDA İSTANBUL CAZININ ÜÇ KUŞAĞI: İmer Demirer Trio feat. Ali Perret // Selen Gülün Blue Band // İpek Göztepe Quintet 19 Temmuz Çarşamba, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

        30 yıldır cazı İstanbul’la buluşturan İstanbul Caz Festivali, bu yıl 30. yaşını çok özel bir konserle kutluyor. Türkiye’nin caz başkenti İstanbul’un farklı kuşaklardan caz müzisyenlerinin buluşacağı bu özel geceyi, konserin direktörü Selen Gülün sunacak. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz+ gibi etkinliklerdeki başarısıyla öne çıkan İpek Göztepe Quintet’ten sonra Türkiye cazının başarılı isimlerinden Selen Gülün Blue Band sahnede olacak. Geceyi İmer Demirer Trio ve saygın caz piyanisti Ali Perret sonlandıracak. Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek gecede usta trompetçi Can Kozlu’ya bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek.

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        #30. İstanbul Caz Festivali
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