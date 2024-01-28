Liverpool: 5 - Norwich: 2 MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Liverpool, konuk ettiği Norwich City'yi 5-2 yenerek 5. tura adını yazdırdı.
Giriş: 28.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:57
Dördüncü tur maçında ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren goller; 16. dakikada Jones, 28. dakikada Nunez, 53. dakikada Jota, 63. dakikada Van Dijk ve 90+5'te Gravenberch'den geldi.
Norwich City'nin gollerini ise 22. dakikada Gibson ve 69. dakikada Sainz kaydetti.
Bu sonuçla Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura yükseldi.