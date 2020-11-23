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HaberlerFutbolİngiltere

Liverpool: 3 - Leicester: 0 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, sahasında Leicester'ı 3-0 mağlup etti

23.11.2020 - 01:19 | Güncelleme: ABONE OL
Liverpool: 3 - Leicester: 0 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki zorlu maçta Liverpool, Leicester'ı konuk etti.

Ev sahibi rakibini 21'de Evans (kk),41'de Jota ve 86'da Firmino kaydetti.

Bu sezon sahasındaki 5. maçı da kazanan Liverpool, puanını 20'ye yükselterek lider Tottenham'ın ardından averajla 2. sıraya yükseldi.

3 maç sonra kaybeden Leicester ise 18 puanla 4. sırada kaldı.

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