Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı. Özellikle yerli elektrikli otomobillerin bataryasını üretmekte lityum karbonatın kullanılması bekleniyor. Peki, lityum karbonat nedir, nasıl kullanılır? İşte lityum karbonat hakkında...

LİTYUM KARBONAT NEDİR?

Lityum sert kayaçlardan üretildikten sonra, kırma-öğütme işleminden geçerek, flotasyonla zenginleştirilir sonra hidrometalurjik süreçlere tabi tutulur ve liç edilerek, çözeltiden çöktürülerek alınır. Burada uygulama amacına bağlı olarak, ya lityum hidroksit ya da lityum karbonat olarak fabrikaya son halini alması için gönderilir.

Lityum karbonat Li2CO3 formüllü, karbonatın lityum tuzu olan inorganik bileşik. Bu beyaz tuz metal oksitleme işleminde yaygın şekilde kullanılır.

Lityum karbonat ayrıca yapı kimyasalları, cam, seramik ve emaye endüstrileri için hammadde olarak kullanılır. Diğer lityum bileşiklerininin üretiminde kullanılan ana maddedir. Ayrıca kaynak elektrotları imalatı, alüminyum elekrolizinde de katkı olarak kullanılır.

Bipolar bozukluğun tedavisi için temel bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en önemli ilaçtır. Dünya Sağlık Örgütü'nün esansiyel ilaçlar listesinde bulunur.