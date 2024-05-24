Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Litvanya, Rusya'nın 'Baltık Denizi'nin sınırlarıyla ilgili sinyali' sonrası AB ve NATO'nun desteğini arıyor

        Litvanya, Rusya'nın 'Baltık Denizi'nin sınırlarıyla ilgili sinyali' sonrası AB ve NATO'nun desteğini arıyor

        Rusya Savunma Bakanlığı'nın Baltık sınırlarını 1985 SSCB dönemindeki gibi yayınlamasının ardından 1990 yılında SSCB'den ayrılan Baltık ülkesi Litvanya, AB ve NATO'dan destek istedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'nın 'geniş' haritası Litvanya'yı telaşlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik sinyalinin" ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Moskova'ya birlikte cevap vermesini isteyerek destek aradı.

        Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre Simonyte, başkent Vilnius'ta, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizmeye yönelik sinyaline" ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Başbakan Simonyte, "Komşularımız ve hem AB hem de NATO düzeyindeki ortaklarımızla duruma ortak yanıt verilmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarının çizilmesine ilişkin durumu kasıtlı şekilde belirsiz bırakarak endişe ve korku oluşturmak istediğini savundu.

        REKLAM

        RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI 24 SAAT SONRA SİTESİNDEN KALDIRDI

        Rus Tass haber ajansı ve diğer yerel medya organları, 22 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığının Baltık Denizi'ndeki sınırlarını 1985'te Sovyetler dönemindeki gibi yeniden çizmek istediğine dair yayımladığı taslağı haberleştirmişti.

        Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesindeki taslak, 24 saat sonra kaldırılmıştı.

        Ancak Moskova'nın bu adımı, bölge ülkeleri tarafından gerilimi tırmandırma şeklinde yorumlanmıştı. Rus haber ajanslarına konuşan askeri-diplomatik kaynaklar ise Moskova'nın Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizme niyetinin olmadığını kaydetmişti.

        The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının sitesindeki taslakta Moskova yönetimi, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz sınırları ile Kaliningrad bölgesindeki Baltiysk ve Zelenogradsk kasabaları açıklarını ulusal kara suları içinde göstermek istiyor.

        Litvanya sınırında ise Kuron Kıyı Dili alanındaki Cape Taran, Cape Taran'ın güney kısmı ve Baltık Kıyı Dili'nin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

        Finlandiya için bu, Rus adaları "Hogland, Sommaro, Rodsher, Bolshoy Tyuters ve Vigrund" yakınlarındaki sınırın yeniden çizileceği anlamına geliyor.

        REKLAM

        Ancak gazeteye göre sınırın tam olarak nerede çizileceği belirtilmedi ve taslağa da herhangi bir harita eklenmedi.

        BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİLER

        Dün, Litvanya, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğindeki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Baltık Denizi'nin sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili açıklama istemişti.

        Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, söz konusu teklifi, Rusya'nın bir başka hibrit operasyonu şeklinde yorumlamış ve Moskova'nın Baltık Denizi'ndeki niyetleriyle ilgili korku, belirsizlik ve şüphe yaymak istediğini ifade etmişti.

        Finlandiya savunma ve dışişleri komiteleri tarafından acil toplantı yapılmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, durumu izlediklerini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Habertürk Anasayfa