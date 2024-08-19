Liseli Meryem, ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na tırmandı

"ZİRVEYE ÇIKTIĞINDA İNSANIN GÖZLERİ DOLUYOR, MUTLU OLUYORSUNUZ"

Meryem Erkuş, hayallerini süsleyen Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tırmanışın zor ama güzel olduğunu, zirveye ulaştığında yorgunluğu unuttuğunu belirten Erkuş, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak harika ve bunu başarmak çok güzel bir duygu. Beni doğayla tanıştırdığı için babama çok teşekkür ediyorum. Dağlara tırmanmam babamla başladı. Küçük yaşlardayken babamla doğada yürüyüşlere katılıyordum. 3 ayıcığımız var ve her biri bir kardeşi temsil ediyor. Babam bizi temsilen geçen sene 3 ayıcıkla Ağrı Dağı'na tırmanmıştı. Yüksek irtifa olarak Ağrı'daki Aladağlar ve Kösedağ'a tırmanmıştım."