Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla lise kayıt tarihleri araştırması sıklaştı. LGS 2. nakil başvuru süreci devam ederken ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler "Lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıtlarına ilişkin detaylar...
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 24 Temmuz itibarıyla açıklandı. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından lise kayıt tarihleri gündeme geldi. İstedikleri liseye yerleşen öğrencilerin gözü "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
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2023 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Ancak kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.
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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.
Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;
Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.
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Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.
Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.
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Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.
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NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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