Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Lise 1. nakil tercih sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanırken lise kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte 2023 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli evraklar listesi...
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Lise kayıt takvimi ile 2023-2024 eğitim öğretİm yılı lise kayıt tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarına göre 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercih ettikleri liselere yerleşti. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler lise nakil talebinde bulunabilecek. İşte MEB 2023-2024 takvimi ile LGS lise kayıt tarihleri...
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LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü açıkladı
Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
LGS yerleştirme birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.
LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
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HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
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LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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2023-2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi lise kayıtlarının LGS yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. LGS lise kayıt tarihlerine ilişkin MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ
Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
İlköğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.