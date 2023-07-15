Lionel Messi, Inter Miami'ye resmi imzayı attı

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimdeki sonraki adımı Inter Miami ve ABD'de attığım için heyecanlıyım. Bu harika bir fırsat. Birlikte bu güzel projeyi inşa etmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacağız. Yeni evimde takımıma yardım etmeye başlamak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.