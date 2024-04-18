Link Gelir ile 1 milyar TL hedefi

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Bağımsız araştırma kuruluşu Future Bright tarafından gerçekleştirilen Net Promoter Score (NPS) araştırmasına 2022 ve 2023 yıllarında üst üste “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olan Hepsiburada, tavsiye liderliğini müşterilerinin de katılımıyla genişletmeyi hedeflediğini duyurdu.

Halen 200 bin kullanıcının yer aldığı ve müşterilere kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunan “Link Gelir” programı çerçevesinde tavsiye edilecek ürünler paylaşılarak gelire dönüştürülebilecek. Hepsiburada önümüzdeki dönemde bu programa katılacak müşteri sayısını 1 Milyon kişiye çıkarmayı planladığını açıkladı. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programla gelişecek tavsiye ekonomisiyle hane bütçelerine 2024 yılında 1 Milyar TL’lik ek gelir sağlanacak.

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AYDA 20 BİN TL'YE KADAR GELİR

E-ticaret sitesinin herhangi bir ürünü “tek tıkla” paylaşarak kazanç elde etme imkanı sunan yeniliklerle e-ticaretteki kullanıcı deneyimini kolaylaştırarak, herkesin kendi çevresine ürün tavsiyesinde bulunmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. Link Gelir kullanıcılara her ürün paylaşımı için elektronik dışı ürünlerde ortalama yüzde 7, elektronik ürünlerde yüzde 2 oranında komisyon alma imkanı sunuyor ve ayda 20 bin TL’ye kadar kazanç elde etme fırsatı sağlıyor.

İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI

Ayrıca Hepsiburada Türkiye’nin “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olma başarısını Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı bir reklam filmiyle duyurdu. İlk kez basın mensuplarına gösterilen reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ Hepsiburada’nın sadece araştırmalarda değil müşterilerin akıl ve kalplerinde de 1 Numara olduğunu ifade ediyor.

Şirketin 2023’te 72 NPS endeks skoru ile rakiplerini geride bırakarak lider konumunu koruduğunu belirten Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Son iki yıldır üst üste birinci olmamızın altında yatan en önemli faktör, güvenilirlik olarak belirlendi. Ürün ve marka çeşitliliği, rekabetçi kampanya ve fiyatlar, hızlı kargo ve teslimat süreçleri gibi unsurlar da kullanıcıların Hepsiburada’yı tavsiye etme nedenleri arasında yer aldı. Ürünlerin hasarsız ve eksiksiz teslim edilmesi, iade durumunda hızlı geri ödeme süreçleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları, kupon ve kod kullanım kolaylığı, müşteri hizmetlerinin etkin destek süreçleri, fatura ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaştırılması gibi faktörler de tercih sebeplerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. REKLAM Ayrıca, en çok tavsiye edilen marka olma başarımızı Link Gelir ile yaygınlaştırmaktan ve herkesin tavsiye ederek kazanabildiği bir altyapıyı Hepsiburada’da aktif hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“HEDEF 2024 YILINDA TAVSİYEYLE HANE EKONOMİLERİNE 1 MİLYAR TL KAZANDIRMAK" Hepsiburada’nın üst üste ikinci kez “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olmasını ve Link Gelir programını değerlendiren Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutuyoruz ve bu yaklaşımımızın, iki yıl üst üste ‘Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası’ seçilmemizde büyük bir rol oynadığına inanıyoruz. Buna bağlı olarak hayata geçirdiğimiz ‘Link Gelir’ programımızla olduğu gibi e-ticaretteki öncü ve yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımıza kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunuyoruz. Hedefimiz ülkemizdeki tavsiye ekonomisini daha da büyütmek ve müşterilerimize kazanç sağlamak için Linker sayımızı da giderek artırmak. Yaklaşık 1,5 yıl içinde 1 milyon müşterimizi Link Gelir Programımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Bu artışla sadece 2024 yılında Link Gelir’e dahil olan müşterilerimizin hane ekonomilerine toplamda 1 milyar TL’lik destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi. REKLAM 2023’TE 120 BİN KULLANICI "LİNKER" OLDU Tavsiye ekonomisi hakkında da bilgiler veren Gökçetekin şunları söyledi: “Tavsiye ekonomisi ülkemizde ve dünyada gittikçe gelişmekte olan bir kavram. Bu konuda da Hepsiburada olarak ülkemizde öncülük yapmaktan ve bu sayede müşterilerimize değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar 200 bin kullanıcıyı “linker” olarak kazanan Hepsiburada Link Gelir programı kullanıcılarının 3’te 2’sini kadınlar oluşturuyor. Programın, özellikle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar ve harçlıklarına ek bir gelir elde etmek isteyen öğrenciler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hepsiburada’nın Link Gelir programı, kazan-kazan anlayışıyla tavsiye ekonomisine dahil olmak isteyenlere katkı sağlamaya devam edecek.” 12 TAKSİT AVANTAJI Hepsiburada müşterilerinin alışverişlerinde ödeme kolaylıkları da sunuyor. Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle sunulan Hepsiburada Premium Worldcard ile müşteriler peşin fiyatına 12 taksitle ödeme imkanı dahil farklı birçok ek avantajdan faydalanabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada kartsız ödeme kolaylığı sunduğu Hepsiburada limitiyle müşterilerine kart limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı tanıyor.