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        Lindsay Lohan anne oldu

        Geçtiğimiz yıl Bader Shammas ile evlenen Lindsay Lohan, anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu, oğluna Arapça isim verdi

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 12:12
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          Bir dönem hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile hayatını birleştirmişti.

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          Artık özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lindsay Lohan, evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını açıklamıştı.

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          Lindsay Lohan - Bader Shammas çiftinin bebeği dünyaya geldi.

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          Erkek bebek dünyaya getiren Lindsay Lohan, ilk kez anne olma sevincini yaşadı.

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          Lindsay Lohan, oğluna 'Luai' adını verdiğini açıkladı.

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          "MUTLULUKTAN UÇUYORLAR"

          Lindsay Lohan'ın sözcüsü, "Lindsay Lohan ve eşi Bader Shammas'ın Luai adında güzel ve sağlıklı bir erkek bebeği oldu. Aile mutluluktan uçuyor" dedi.

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          Arapça bir isim olan Luai'nin zırh ya da koruyucu anlamına geldiği öğrenildi. 37 yaşındaki Lindsay Lohan, bebeğini Dubai'de dünyaya getirdi.

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          SIK SIK BODRUM'A GELİYOR

          Öte yandan sık sık Bodrum'a gelen 36 yaşındaki Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evlendikten sonra balayı için de Ege'yi tercih etmişti. Lohan, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansımıştı.

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          YILDIZI'THE PARENT TRAP' İLE PARLADI

          3 yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak 'The Parent Trap' filmiyle yapmıştı.

          Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı 'Mean Girls' adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram, Reuters

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