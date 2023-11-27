Linda Evangelista: İlişki istemiyorum çünkü…
Linda Evangelista, hayatında birisi olmadığını ve ilişki durumunu değiştirmek gibi bir planının da bulunmadığını açıkladı. Evangelista, "İlgilenmiyorum. Artık kimseyle yatmak istemiyorum. Birinin nefes alışını duymak istemiyorum" ifadelerini kullandı
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58 yaşındaki Linda Evangelista, modellik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti.
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Linda Evangelista, 1987 - 1993 arasında Fransız model Gérard Marie ile çalkantılı evliliği, oyuncu Kyle MacLachlan'la nişanlanması ve oğlu Augustin'in milyarder iş insanı babası François-Henri Pinault ile birlikteliği de dâhil olmak üzere pek çok ilişkisiyle adından söz ettirmişti.
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"İLİŞKİ DURUMUMU DEĞİŞTİRMEK GİBİ BİR PLANIM YOK"
İki çocuk annesi olan Kanadalı emekli model, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Linda Evangelista, hayatında birisi olmadığını ve ilişki durumunu değiştirmek gibi bir planının da bulunmadığını ifade etti.
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"BİRİNİN NEFES ALIŞINI DUYMAK İSTEMİYORUM"
Linda Evangelista, 'Sunday Times'a verdiği yeni röportajda kendisine ilişki konusu sorulduğunda, "İlgilenmiyorum. Artık kimseyle yatmak istemiyorum. Birinin nefes alışını duymak istemiyorum" dedi.
Fotoğraflar: Mega Agency, Avanlon, Reuters