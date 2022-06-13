LINCOLN HENRIQUE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015 2017 Gremio

2017 2018 Çaykur Rizespor

2018 America-MG

2019 2022 Santa Clara

LINCOLN HENRIQUE MEVKİSİ NE?

Lincoln Henrique hücuma yönelik orta saha olarak 10 numara bölgesinde oynuyor. Birçok bölge de forma şansı yakalayan sambacı 6 numara ve 8 numara mevkilerinde de forma giymişti