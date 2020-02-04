TATLI KURABİYE TARİFLERİ

Tatlı kurabiye tariflerine geçmeden önce sizin için bir notumuz var. Hazırladığımız 4 kurabiye tarifini de uyguladıktan sonra buzdolabı poşeti ile buzlukta bekletebilir ve dilediğiniz zaman biraz ısıtarak yeniden servise hazır hale getirebilirsiniz.

LİMONLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeleri

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilya

1 su bardağı nişasta (ağızda dağılmasını sağlar)

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Not: Kurabiyenizi süslemek ve aromasını arttırmak için üzerine; limon kabuğu rendesi ve şeker karışımı hazırlayabilirsiniz

Nasıl yapılır?

Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, limon suyu ve şekeri karıştırın. Ardından unu ve kabartma tuzunu ilave edin. En son vanilya ve limon kabuğunu ekleyin. Bu limon ve vanilya aromasının daha baskın olmasını sağlayacaktır. Hazır olan kurabiye hamurunuzu dilerseniz yarım saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Unutmayın dinlenmiş hamur her zaman daha lezzetli olur. Ancak aceleniz varsa bu kısmı es geçebilirsiniz.

Daha sonra kurabiye hamurunu ister minik yuvarlaklar isterseniz de kurabiye kalıpları ile şekillendirerek fırına verebilirsiniz. 200 derece ısıttığınız fırında 15 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz ısıyı düşürüp süreyi de uzatabilirsiniz. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra limon kabuğu rendesi ve şeker ile yaptığınız karışımdan serpip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KAKAOLU VE FINDIKLI KURABİYE

Malzemeleri

1 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 fincan bardağı zeytinyağı

3,5 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı çekilmiş fındık

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya ya da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

1 adet yumurta beyazı

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık içi

Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve zeytinyağını derin bir kabın içinde birleştirin. Pudra şekeri ile yumurtayı da ekleyip çırpın. Un, kakao, fındık içi ve son olarak kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri eklediğinizden emin olduktan sonra yoğurarak kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Unutmayın yoğurma işleminin uzun sürmesi lezzet ile doğrudan alakalıdır. Kurabiye hamurunuzu buzdolabında bekleterek bu lezzet oranını daha da arttırabilirsiniz. Dinlenmiş hamurunuza dilediğiniz şekli verip üzerine yumurta akı sürüp ince çekilmiş fındıkları serpiştirin. Yumurta beyazı fındığın kurabiye hamuruna yapışmasını sağlayacaktır. Kakaolu kurabiyeyi ortalama 15 dakikada pişirebilirsiniz. Bunun için fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve fırın ısındıktan sonra kurabiyelerinizi içine koyun. Kakaolu ve fındıklı kurabiye sıcak servis edilebildiği gibi soğuk olarak da tüketilebilir. Sıcak ve soğuk tad arasındaki farkı keşfetmenizi öneririz. Afiyet olsun.

ŞERBETLİ ISLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeleri

120 gram tereyağı

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı şeker

5 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

1 tutam limon kabuğu rendesi

Üzeri için:

1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı derin bir kabın içinde karıştırın. Sırasıyla şeker, yumurta, kakao ve vanilyayı ekleyin. Son olarak un ve kabartma tozunu ekleyin. Dilediğiniz şekli verip pişirmeye hazır hale getirin. Daha yuvarlak şekiller ıslak kurabiye de daha lezzetli sonuçlar verir. Biraz kızarmış bir kurabiye istediğimizden 20 dakika kadar kurabiyemizi pişirmeliyiz. 180 derecelik ısı yeterli olacaktır. Kurabiyeniz fırındayken tatlı şurubu hazırlar gibi şerbetimizi hazırlıyoruz. Fırından çıkardığımız kurabiyeler yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakıp daha sonra şerbetle buluşturuyoruz. Şerbetini çeken kurabiyeler için son bir işlem kalıyor. O da hindistan cevizi ile süsleme işlemi. Eğer hindistan cevizini seviyorsanız kurabiyenizi tamamen bulayabilirsiniz. Ya da sadece serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KEPEKLİ YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeleri

50 gr tereyağı

2 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1. 5 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı kepekli un

Alabildiği kadar yulaf

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya

Nasıl yapılır?

Derin bir kabın içinde tereyağ ile sıvı yağı karıştırın. Ardından unu, kabartma tozunu, vanilyayı, pudra şekeri ve kepeği koyup kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazır olan kurabiye hamurunuzu buzdolabında en az yarım saat bekletin.

Beklemiş kurabiye hamurunuza kurabiye şekil kalıpları ile bisküvi gibi ince şekiller vermenizi öneririz. Lezzetini arttıracağınıza şüpheniz olmasın. Kalıplarla istediğiniz şekli verdiğiniz kepekli kurabiyelerinizi 20 dakika 200 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Pişen kurabiyeler biraz soğuduktan sonra servise hazır hale gelirler. Afiyet olsun.