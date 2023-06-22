HABERTURK.COM

Limonlu cheesecake yapımı meşakkatli görünen fakat yapımına başlandığında oldukça kolay ve pratik bir tatlıdır. Limonlu cheesecake yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Öncelikle cheesecake yaparken kullanacağınız kalıbının kelepçeli olmasına özen göstermelisiniz. Yuvarlak bir görüntü sağlamak isterseniz yuvarlak kelepçeli pasta kabı kullanabilirsiniz. Limonlu cheesecake’in limonlu sosunun daha parlak ve sarı gözükmesini dilerseniz zerdeçal kullanabilirsiniz. Zerdeçal ile daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Limonlu cheesecake yapılışı sırasında yulaflı bisküvinin taze olmasına dikkat etmelisiniz.

Doğum günleri, çay saatleri, toplantılar gibi özel ve kalabalık günlerinizde limonlu cheesecake tarifini uygulayabilirsiniz. Limonlu cheesecake de tadı kadar süsleme kısmı da önemlidir. Güzel sunulan bir limonlu cheesecake daha fazla dikkat çeker. Limonlu cheesecake üzerine limon kabuğu rendeleyip serpebilirsiniz. Yine toz Antep fıstığı ile güzel görüntü elde etmeniz mümkün. Beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek cheesecake üzerine süsleme yapabilirsiniz. Limonlarınızı yuvarlak olarak dilimleyip cheesecake üzerine yerleştirdiğinizde güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz.

Kaç kişilik:4-6 kişilik

Hazırlama süresi:25 dakika

Pişirme süresi:1 saat

Kalori:1 dilim 646 kalori

Limonlu Cheesecake Malzemeleri

Tabanı için:

100 gram yulaflı bisküvi

Yarım su bardağı fındık

50 gram tereyağı

Kreması için:

1 su bardağı toz şeker (200 ml)

2 paket labne peyniri (400 gram olacak)

2 adet yumurta

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı un

1 paket krema

1 tane limon kabuğu rendesi

Limonlu sos için:

5 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Çay kaşığının ucu zerdeçal

Limonlu Cheesecake Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Limonlu cheesecake yapımına pasta tabanını yaparak başlıyoruz. Öncelikle yulaflı bisküvileri ve fındığı rondodan geçirilelim.

Yulaf ve fındık un gibi olana kadar güzelce işleme devam edelim.

Bisküvi harcımızı bir kaba alalım ve tereyağını eriterek üzerine ekleyelim.

Tereyağı eklediğimiz bisküvi harcını güzelce iyice karıştıralım.

Kelepçeli kabımızın alt tabanına yağlı kâğıdı serelim. Serdiğimiz yağlı kâğıdın dışarıya taşan kısımlarını makas yardımıyla keselim. Biz tarifimizde 20 cm boyutunca kelepçeli kap kullandık sizde kabınızı bu ölçülere göre ayarlamalısınız.

Bisküvi harcını kabının tabanına güzelce yayalım. Kaşık yardımıyla bastırarak tabanı düzleyelim.

Cheesecake ’in kreması için karıştırma kabımıza labne peynirini alarak mikser yardımıyla çırpalım.

Üzerine sıvı kremayı ekleyelim çırpmaya devam edelim.

Ardından toz şeker, un, yumurta, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyelim. Tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpma işlemine devam edelim.

Hazırladığımız cheesecake kremasını bisküvi tabanının üzerine dökelim. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında fansız ayarda alt üst pişirelim. Pişme işlemi yaklaşık 1 saat kadar sürecektir.

Cheesecake’nin çatlamaması çok önemli. Bunu önlemek amacıyla ısıyla dayanıklı bir kaba su koyalım ve fırının içine yerleştirelim. Pişme işlemi gerçekleştiğinde fırın kapağını yarım açalım ve 1 saat de böyle dinlenmeye bırakalım.

Limonlu cheesecake sosu tarifi için verilen malzemeleri hazır bulunduralım.

için verilen malzemeleri hazır bulunduralım. Tencereye suyu alalım. Ardından şeker, nişasta ve limon suyunu ekleyerek çırpalım.

Malzemeleri karıştırıp renk alması için zerdeçalımızı ekleyelim yine karıştıralım.

Limon kabuğu ekleyip pişmeye bırakalım.

Limon sosu koyulaşmaya başladığında ocağın altını kapatalım. Soğumaya bıraktığımız sosumuzun kabuklanmaması için ara ara karıştırma işlemine devam edelim.

Sosumuz soğuduğunda tatlımızın üzerine yayalım. 1 gece dinlendirelim.

Vaktiniz yok ise birkaç saat dinlendirerek tüketebilirsiniz.

Limonlu cheesecake’imizi servise hazırlamak için kalıptan dikkatlice çıkaralım. Dilerseniz üzerini süsleyebilirsiniz.

Dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos