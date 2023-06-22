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Hamburger tarifi: Evde hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Fastfood denildiği zaman aklımıza ilk gelen lezzet Hamburgerdir. Özellikle gençlerin çok sevdiği yiyecekler arasında yer alan hamburgeri dışarıdan sipariş etmek yerine evde yapmayı denemek ister misiniz? Siz de hamburgerinizi kendi mutfağınızda yapabilir ve istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Evde hamburger yapılışı tarifimiz ile zor gibi görünen hamburgeri pratik bir şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Giriş: 22.06.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hamburger Tarifi: Evde Hamburger Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM
  • Kaç kişilik:4-6 kişilik
  • Hazırlama süresi:30 dakika
  • Pişirme süresi:55 dakika
  • Kalori:295 kalori

Hamburger Malzemeleri

Köfte için:

  • 700 gram tek çekim dana döş kıyma
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı pekmez (isteğe göre)
  • Cheddar peyniri

Hamburger ekmeği için:

  • 3 veya 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleme yapalım)
  • 1 çay bardağı ılık süt (100 ml)
  • 1 çay bardağı ılık su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı
  • 1 yumurta akı (sarısı üzerine sürülecek)
  • Susam

Hamburger sosu için:

  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1 buçuk yemek kaşığı ketçap
  • 1 çay kaşığı elma sirkesi
  • 1 tane küp küp doğranmış kornişon turşu
  • Tuz
  • Karabiber

Karamelize Soğan için:

  • 3 tane orta boy soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz

Evde Hamburger Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Hamburger ekmeği tarifi:

  • Maya, ılık su, şeker ve sütü karıştırma kabına alalım. Maya eriyene kadar güzelce karıştıralım.
  • Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve yoğurdu ekleyelim.
  • Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir kıvam elde edelim.
  • Oda sıcaklığında yumuşamış 1 kaşık tereyağını ekleyelim. Hamura güzelce yedirelim ve yoğuralım.
  • Kabımızın üzerini streçleyip oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletelim.
  • Mayalanma süresi dolunca elimizle hamurun havasını yavaş yavaş alalım.
  • Hamurdan 7 eşit şekilde beze yapalım. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine bezeleri eşit aralıklarla yerleştirelim.
  • Tepsinin üzerini örtüp 20 dakika tepsi mayası yapalım.
  • Mayalanan bezelerin üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürüp susam serpelim.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü kızarana kadar pişirelim.

Hamburger sosu tarifi:

  • Kornişon turşuyu küp küp doğrayalım.
  • Sos malzemelerini bir kaba alıp iyice karıştıralım.
  • Turşuyu ekleyelim ve buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

Karamelize soğan tarifi:

  • Soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım. Sıvı yağ döktüğümüz tavaya soğanları alalım.
  • Kısık- orta ateşte karıştırma işlemini yaparak pişirelim. Soğanlar sararıp yumuşayınca şeker ve sirkeyi ilave ederek karıştırmaya devam edelim.
  • Tavanın altını hafif açalım ve soğanlar karamel rengine dönene kadar 5 dakika daha pişirelim.
  • Tuzu ekleyip ocaktan alalım.

Hamburger köftesi tarifi:

  • Kıymadan 7 parça alalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. (Elinizi ıslatabilir veya kavanoz kapağıyla şekil verebilirsiniz.)
  • Şekil verilen köftelerin üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
  • Yapışmaz tava ocağa alınır ve ısıtılır.
  • Tava ısındığında köfteler direkt tavaya koyulur, kızartılmaya başlanır. (Köfteler kızarırken baş parmağınızla ortasını bastırabilirsiniz. Böylece toplanmayan köfte elde edebilirsiniz.)
  • Köfte üzerine cheddar peynir koyularak üzeri kapakla kapatılır.
  • Hamburger ekmeğinin iç kısmını tavada ısıtalım.
  • Hazırlanan hamburger sosu ekmeğin alt tabanına sürelim.
  • Sosun üzerine marul ve dilim domates koyalım.
  • Pişen köftemizi ekleyelim ve üzerine karamelize soğanları ekleyelim ekmeği kapatalım.
  • Dilediğiniz başka garnitürler var ise siz de ilave edebilirsiniz.
  • Hamburgeriniz hazır, yanına patates kızartarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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