        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Limon ve elma ihracatına izin şartı getirildi - Alışveriş Haberleri

        Limon ve elma ihracatına izin şartı getirildi

        Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için ihracı kayda bağlı ürünler listesine elma ve limonun da dahil edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 12:31 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:31
        Limon ve elma ihracatına izin şartı getirildi
        Bakanlıkça hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine "limon ve tatlı limonlar" ile "elma" da eklendi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin birincil şartı olan sürdürülebilir gıda arzının yalnızca yerli üretime değil aynı zamanda dış ticaret politikalarına da dayandığı kaydedildi.

        Bakanlığın, görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin sağlanmasını önceliklendirdiği belirtilen açıklamada, arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına başvurulduğu vurgulandı.

        Açıklamada, gıda arz güvenliğine ilişkin uygulamaların Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda, her bir ürün özelinde titizlikle yürütüldüğüne işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda 'limon ve tatlı limonlar' ile 'elma', ihracatın yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin Bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alınmıştır."

        "TÜKETİCİ REFAHININ KORUNMASINA HİZMET ETMEKTEDİR"

        Bakanlığın geçmişte de gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde de benzer düzenlemeleri uygulamaya koyduğu, bu politika çerçevesini ve piyasa takibini tutarlı biçimde sürdürdüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir. Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        Spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmediği ve bundan sonra da verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiği bildirildi.

        Açıklamada, mevzuatın öngördüğü yaptırımların tereddütsüz uygulandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra diğer bir dış ticaret politika aracı olan ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir."

