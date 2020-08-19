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Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 2,6 arttı

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 284,2 milyon tona yaklaştı

19.08.2020 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
elleçlenen yük miktarı
AA

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak yaklaşık 284,2 milyon ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde elleçlenen yük miktarlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, temmuzda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 40 milyon 724 bin 644 ton oldu.

Yılın 7 ayında ise limanlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 284 milyon 174 bin 781 ton yük elleçlendi.

DIŞ TİCARET TAŞIMALARI YÜZDE 5.4 ARTTI

Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yüklemelerin miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 11 milyon 625 bin 844 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı da yüzde 4,5 artışla 18 milyon 622 bin 264 ton olarak kayıtlara geçti.

Böylece temmuzda limanlardaki dış ticaret taşımalarının miktarı yüzde 5,4 artışla 30 milyon 248 bin 108 ton oldu.

EN FAZLA ARTIŞ HURDA DEMİRİNDE

Hurda demir, temmuzda önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla artan yük cinsi oldu. Geçen ay hazirana göre 872 bin 720 ton artışla 2 milyon 275 bin 692 ton hurda demir elleçlendi.

Elleçleme miktarlarındaki artış bakımından hurda demiri 524 bin 814 tonluk artışla kok ve yarı kok kömürü ve 398 bin 588 tonluk artışla kimyasal ürünler ve malzemeler takip etti.

EN FAZLA YÜK TAŞIMASI YAPILAN ÜLKE RUSYA

Temmuz ayında deniz yoluyla yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 933 bin 818 tonla Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü.

Bu ülkeyle yapılan taşımaların 470 bin 610 tonu (yüzde 12'si) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 463 bin 208 tonu ise (yüzde 88'i) yabancı bayraklı gemilerle gerçekleştirildi.

İHRACATTA İSPANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

Deniz yoluyla yapılan ihracat ve ithalatın büyük bölümü Avrupa'ya yönelik oldu. Geçen ay ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 85 bin 130 tonla İspanya için yapıldı.

İthalatta ise yük elleçlemesinde temmuzda ilk sırayı 3 milyon 698 bin 28 tonla Rusya aldı.

Dış ticarete konu yükün yüzde 8,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı

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