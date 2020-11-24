Limak Enerji, 'Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü'nü aldığını duyurdu. 20 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen Bursa Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde Limak Enerji’nin ödülü, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi tarafından şirketin Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a takdim edildi.
Törende konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bundan 3 sene önce mükemmellik yolculuğumuzun ilk adımını EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaya karar vererek, Türkiye Kalite Derneği’ne üye olarak atmıştık. Daha sonra KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalamıştık. Yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek ve örnek bir şirket olmak hedefi ile yola çıktığımız bu süreçte geçtiğimiz yıllarda başarımızı Jüri Teşvik Ödülü ve 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile tescillemiştik" dedi.
EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Aytac, "Şirket olarak, kuruluşumuzdan bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Yatırımlarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla sürdürüyoruz. Yönetimde mükemmellik felsefemizin yansıması olarak layık görüldüğümüz ödüller ise enerjimize enerji katıyor. Elektrik tedarik şirketleri arasında bu ödülü alan ilk şirket olmak da bizler için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.
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