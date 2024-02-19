Limak Doğu Anadolu Çimento’ya 4,4 katı başvuru geldi

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Sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı. Şirketin halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan 2 kat, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan 10 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon TL oldu. Gelen talep, hedeflenen miktarın 4,4 katı olarak gerçekleşti. Halka arzdan sağlanacak gelirin tamamı şirketin büyüme stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri 22 Şubat’ta Borsa İstanbul’da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar’da ‘LMKDC’ koduyla işlem görmeye başlayacak.