01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Limak Enerji tarafından 2018 yılı içerisinde Çanakkale’de 1000 ağaç dikimi gerçekleştirilmişti. Firmadan yapılan açıklamaya göre hizmet verilen toplam 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulması hedeflenen Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi'ne Bursa etabı ile devam ediliyor.
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 bin ağaç ve 200 ton kağıdın doğaya geri dönmesi sağlanacak. Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek.
Limak Enerji Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa etabı için Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu K6 Gemlik Serbest Bölge Gişeleri mevkiinde yapılan törenle fidan dikildi. Törende; Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yanı sıra Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın ve Limak Enerji çalışanları da hazır bulundu.
'KURUM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI'
Törende görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac sürdürülebilir işletme modelinde çevre ile dost süreçlerin önemine dikkat çekerek, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini belirtti. Çevre bilincinin kurum kültürünün bir parçası olduğuna da dikkat çeken Aytac, Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesinin yanı sıra kurum çalışanlarından oluşan Limak Enerji Çevre Timi ile de çevre alanında sosyal projelere devam ettiklerini hatırlattı.
'CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARACAK'
Aytac’ın ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “Limak Enerji, kendi yaptıkları iş aracılığıyla, doğadan ne alıyoruz ve doğadan aldıklarımızı nasıl geriye kazandırabiliriz düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdi. Küresel ısınma halihazırda bütün dünyanın odaklandığı, kendisini bu konuda geliştirmeye çalıştığı, her türlü kaynağın kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapılmaya başlandığı yeni bir süreci hayatımıza kazandırdı. Ormanlarımızın hızla azalması, doğanın karbondioksit salınımında geri dönülmez bir noktaya doğru evrilmesi, bizden sonra gelecek nesiller için çok ciddi sorunlar ortaya çıkartacak. Bu proje bunu engellemek adına bir adımdır, bu vesileyle Limak Enerji’ye teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
Son olarak görüşlerini dile getiren Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez de, ''Dünyadaki güzellikleri bizden sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Üzerimize düşen bir yandan mevcudu korumak ve çevreye ve doğaya zarar vermemek, diğer yandan dünyamızın güzelliklerini korumak için çaba sarf etmek. Bugün bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu proje, örnek olması açısından da önem teşkil ediyor. Bu sebeple hem Gemlik Belediye Başkanımızı hem de projeyi hayata geçiren Limak Enerji’yi tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!