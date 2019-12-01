Limak Enerji tarafından 2018 yılı içerisinde Çanakkale’de 1000 ağaç dikimi gerçekleştirilmişti. Firmadan yapılan açıklamaya göre hizmet verilen toplam 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulması hedeflenen Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi'ne Bursa etabı ile devam ediliyor.

Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 bin ağaç ve 200 ton kağıdın doğaya geri dönmesi sağlanacak. Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek.

Limak Enerji Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa etabı için Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu K6 Gemlik Serbest Bölge Gişeleri mevkiinde yapılan törenle fidan dikildi. Törende; Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yanı sıra Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın ve Limak Enerji çalışanları da hazır bulundu.

'KURUM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI'

Törende görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac sürdürülebilir işletme modelinde çevre ile dost süreçlerin önemine dikkat çekerek, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini belirtti. Çevre bilincinin kurum kültürünün bir parçası olduğuna da dikkat çeken Aytac, Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesinin yanı sıra kurum çalışanlarından oluşan Limak Enerji Çevre Timi ile de çevre alanında sosyal projelere devam ettiklerini hatırlattı.

'CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARACAK'

Aytac’ın ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “Limak Enerji, kendi yaptıkları iş aracılığıyla, doğadan ne alıyoruz ve doğadan aldıklarımızı nasıl geriye kazandırabiliriz düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdi. Küresel ısınma halihazırda bütün dünyanın odaklandığı, kendisini bu konuda geliştirmeye çalıştığı, her türlü kaynağın kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapılmaya başlandığı yeni bir süreci hayatımıza kazandırdı. Ormanlarımızın hızla azalması, doğanın karbondioksit salınımında geri dönülmez bir noktaya doğru evrilmesi, bizden sonra gelecek nesiller için çok ciddi sorunlar ortaya çıkartacak. Bu proje bunu engellemek adına bir adımdır, bu vesileyle Limak Enerji’ye teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Son olarak görüşlerini dile getiren Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez de, ''Dünyadaki güzellikleri bizden sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Üzerimize düşen bir yandan mevcudu korumak ve çevreye ve doğaya zarar vermemek, diğer yandan dünyamızın güzelliklerini korumak için çaba sarf etmek. Bugün bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu proje, örnek olması açısından da önem teşkil ediyor. Bu sebeple hem Gemlik Belediye Başkanımızı hem de projeyi hayata geçiren Limak Enerji’yi tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.