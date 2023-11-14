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2020-21 yılından bu yana PSG dominasyonu altındaki Fransa Ligue 1'de bu sezonun ilk 12 haftası nefesleri kesti. Üç yıldır şampiyonluğu kaptırmayan PSG liderliğe ancak 12. hafta sonunda oturabildi. İşte sezonun üçte birlik diliminin röntgeni...

PSG'DE DEĞİŞİM GECİKTİ Geçen sezon Galtier ile ligde şampiyonluğa ulaşsa da Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan PSG teknik direktörlüğe Luis Enrique'yi getirdi. İspanyol çalıştırıcı kadroda büyük bir dönüşüm talep ederken katı kurallarıyla Paris'e ayak bastı. Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı uzun süre belirsiz kalırken Messi ve Neymar'la yollarını ayıran Paris ekibi sezona sallantıda girdi. Oyunu geriden kurma konusunda net bir tavrı bulunan Luis Enrique'nin anlayışına adapte olmakta zorlanan PSG ilk galibiyetine üçüncü haftada uzanabildi. REKLAM

WARREN ZAIRE-EMERY, MBAPPE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI! Paris ekibi ilk beş haftada sadece iki galibiyet alabilirken Mbappe'nin geri dönmesinden sonra form tutması; savunma hattının oturması ve ön bölgede uyum yakalanması seri galibiyetleri getirdi. PSG'de dikkat çeken diğer isim ise altyapıdan yetişen Warren Zaire Emery'nin çıktığı seviye oldu. 17 yaşındaki orta saha şimdiye kadar sezonun yıldızı olmayı başardı ve Fransa A Milli Takımı'na da davet edildi.

FRANSA, FARIOLI'Yİ KONUŞUYOR Ülkemizde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran ve iz bırakan Francesco Farioli'nin Nice'in başına geçmesi sürpriz olarak karşılanmıştı. Geçen sezon harcama yapsa da karşılığını alamayan güney ekibi Farioli ile 12 haftayı yenilgisiz geçti. İtalya sınırına yakın bir şehrin takımını devralan Farioli'nin hem oyun anlayışı hem çalışma yöntemleri başta soru işaretleri yaratsa da sezonun üçte birini yenilmeden geçen tek takım konumunda olmaları epey sükse yaptı. Şimdiye kadar sadece 4 gol yiyen Nice, sezonun uzak ara en iyi savunma yapan takım oldu.

MONACO İYİ BAŞLADI, SENDELEDİ Sezona Adi Hütter yönetiminde iyi başlayan Monaco gerek transferlerin gecikmesi gerek sakatlıklar nedeniyle son haftalarda sendeledi. 10. haftaya lider giren Monaco'da bir ara Ben Yedder krizi de yaşanırken Hütter ve öğrencileri son üç maçın ikisinde rakip fileleri havalandıramadı. SEZONUN HAYAL KIRIKLIĞI RENNES OLDU Bruno Genesio yönetiminde istikrarlı şekilde büyümeyi hedefleyen Rennes 12 haftanın hayal kırıklığı oldu. Bu sezon öncesinde Le Fee, Ludovic Bas gibi oyuncuları renklerine bağlasa da özellikle savunmadaki savrukluk her hafta daha kötüye gitti.

İlk 7 hafta sadece iki galibiyet alsa da hiç yenilmeyen Rennes son beş haftada ise sadece 1 puan toplayabildi. Savunmada yaşanan problemlere hücumdaki sorunlar da eklenince Rennes 12 haftayı 13. sırada tamamladı. LENS KAPTANINI ARADI Ligue 2'den geldikten sonra istikrarlı şekilde yukarıya tırmanan ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan Lens en önemli iki oyuncusunu kaybettikten sonra sezona da kötü başladı. Geçen sezonun en golcü oyuncusu olan Luis Openda ve takımın kaptanı Seko Fofana'nın ayrılıkları iki futbolcudan çok daha fazlasını, omurgasını götürdü. Lens özellikle orta sahada denediği oyunculardan istediği verimi alamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ YARADI! Şampiyonlar Ligi ile ligi bir arada götürmekte zorlanan takımları görsek de Lens'ta tam tersi oldu. Devler Ligi başlayana kadar kafasını Avrupa'ya odaklayan Lens üç günde bir maç oynamaya başladıktan sonra ise adeta açıldı. Lens, Şampiyonlar Ligi müziğini duyduktan sonra ligde hiç yenilmedi; Avrupa'da ise ilk yenilgisini kasımda aldı.

LYON FELAKETİ YAŞIYOR Sezona deneyimli Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc yönetiminde giren Lyon felaket yaşıyor! Crystal Palace, Botafogo gibi kulüplerde de yatırımı olan John Textor, Lyon'u devraldıktan kulübün efsane başkanı Aulas görevinden geçen sezon sonunda ayrılmıştı. Bu sezon ise işler bir türlü rayına oturmadı.

Blanc ile gelmeyen galibiyetler sonrasında yollarını ayıran Lyon, teknik direktörlüğe daha önce kulüpte top koşturan İtalyan çalıştırıcı Fabio Grosso'yu getirdi. Grosso da ilk galibiyetine altıncı maçında uzanabildi. 12 haftada 1 galibiyet alan Lyon son sırada bulunuyor. MARSİLYA ÇIKIŞ ARIYOR Igor Tudor'la yollarını ayırdıktan sonra takımı İspanyol çalıştırıcı Marcelino'ya emanet eden Marsilya da sezon içinde değişime gitti. İlk beş haftada yenilmese de kötü oyun oynayan köklü kulüpte 4-0'lık PSG mağlubiyeti, İspanyol çalıştırıcının sonu oldu.

Marsilya da Lyon gibi çözümü İtalya formülünde bulurken Gennaro Gattuso takımı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Avrupa'da dörtte dörtle yoluna devam eden Marsilya ligde ise 11 maçta 13 puan ile 10. sırada bulunuyor.