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Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştıracak olan 'Lider Türkiye'; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için yola çıkıyor.

Siyasi düşüncelere ve politik beklentilere yeni bir soluk getirecek olan 'Lider Türkiye'nin ilk bölümünde son dönemin büyük tartışma konusu asgari ücret konuşuluyor. 4 kişiden oluşan gruplar halinde 9 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 16 yarışmacının tez - anti tez oluşturarak yarışacağı programın sonuçları, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanacak 400 kişiden oluşan halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde hem ülkenin alternatif lider adayı belirlenecek hem de kazanan yarışmacı 500 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Faruk Acar

Türkiye’de birçok liderle çalışmış araştırmacı, siyasal iletişimci ve stratejist Faruk Acar’ın sunuculuğunu üstlendiği programda farklı simalar yer alacak, duyulmamış fikirler ve yeni motivasyonlar konuşulacak.

'Lider Türkiye', 24 Aralık ve 25 Aralık'ta saat 21.00’de Habertürk TV’de!