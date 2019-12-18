Şarkıcı Lider Şahin, eylül ayında çıkardığı 'Mesela' adlı şarkısına içerisinde 472 yıllık tarihi barındıran ve restorasyonu yeni tamamlanan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda klip çekti.

Unutulmaya yüz tutmuş bu çok değerli tarihi eseri tekrar gün yüzüne çıkarma ve insanlarda farkındalık yaratma amacıyla özel bir çalışmaya imza atan Selami Şahin'in oğlu, kendisinin de mimarlık mezunu olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Benim hayatıma büyük etkileri olan bir mimarın eserinde müziğimizi deneyimlemek büyük bir şans. Ayrıca onlarca yıldır atıl durumda kalmış, yıkılmanın eşiğinden dönmüş bu tarihi hazinenin canlanmasına tanık olmaktan da oldukça mutluyum. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yapılarımızda akustik performanslarımıza devam ederek farkındalık yaratmak istiyoruz.

ÜÇ KARDEŞ AYNI PROJEDE ÇALIŞTI

Proje için üç kardeş bir araya geldi ve projenin yapımcılığını Fikret Emirhan Şahin, stil danışmanlığını ise Lider Şahin'in diğer kardeşi Meryem İrem Şahin üstlendi. Klibin yönetmen koltuğunda Mert Edis otururken, çekimler bir günde tamamlandı.

Şarkının kayıtlarında Volkan Öktem, Uğur Varol, Okan Akı ve Deniz Beydili gibi müzisyenler yer aldı.