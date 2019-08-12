Didem Şahin'in, oğlu Lider'in Didem Soydan ile yakınlaşmasıyla ilgili "Gelin adayı değil. Oğlumun kız arkadaşı diyelim, daha doğru olur" ifadeleri dikkat çekmişti.



Lider Şahin, aşk hayatıyla ilgili suskunluğunu sürdürüyor.



İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Şahin, Demet Özdemir ve Didem Soydan haberlerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtnı verdi.