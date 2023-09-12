Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?

Önce Yunanistan sonra Libya... Akdeniz'de oluşan 'Daniel' fırtınası Yunanistan'da büyük sel baskınlarına neden olmuş, felakette 14 kişi hayatını kaybetmişti. Dün de Daniel' fırtınası Libya'nın doğusunu vurdu. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, 10 bin kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Peki Akdeniz'de bu kadar büyük hasara neden olan Daniel' fırtınası nasıl oluştu? Türkiye'de böyle bir fırtına yaşanabilir mi?

AKDENİZ'DE NE OLUYOR?

İki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme "Omega blokajı" deniliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, son 4-5 gündür yaşanan fırtınayı "Akdeniz'deki omega blokajında oluşan siklon Yunanistan'da aşırı yağış ve sele neden olurken, bir tane siklon da Libya açıklarında oluştu. Aynı bloğun içinde 2 tane siklon oluştu ve çok ciddi yağış bıraktı. Ayrıca Madrid'in batısında da siklon oluştu ancak denizin üzerinde olduğu için kimsenin bundan haberi yok. Libya ve Yunanistan'ı vuran alçak basınç ile Madrid'in batısında denizde etkili olan alçak basıncın arasında oluşan yüksek basınç alanında da Fransa Paris rekor sıcaklıklara ulaştı. Bu hava hareketine 'omega blokajı' diyoruz" şeklinde açıkladı.

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Akdeniz'deki omega blokajında oluşan ve Yunanistan ile Libya'yı etkileyen siklonun etkisinin bugün sona erdiğini belirten Öztel, "Siklon dediğimiz fırtına hareketi denizin üzerinde pürüzsüz yüzey ve sıcak su buharı arıyor ki yaşasın ama karaya çarpınca dağıldı, etkisini yitirdi. Bu kara parçası da Libya oldu. Libya'da da bu fırtına sona erdi, karaya gelince ömürleri çok kısa oluyor" dedi.