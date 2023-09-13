Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor, binlerce kişi kayıp!
Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Libya Resmi Haber Ajansı Lana, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını duyurdu
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Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" ifadelerini kullandı
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10 BİN KİŞİ KAYIP
Kızılhaç, sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.
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3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
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Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
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Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
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İNTERNET VE İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDI
Diğer yandan bölgede etkili olan "Daniel" fırtınası sebebiyle Derne kentinde internet erişimi kesilmişti. Bakım ve onarım ekiplerinin çalışmalarının ardından bölgede internet erişimi ve haberleşmenin yeniden sağlandı.
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YAĞIŞ MİKTARI "40 YILIN EN YÜKSEĞİ"
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.
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Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, LİBYA HALKININ YANINDADIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullandı.
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır." bilgisini verdi.
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AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır." açıklamasında bulundu.
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İLK UÇAK ANKARA'DAN HAREKET ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
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Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi.
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ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 300'E ÇIKTI
Libya Resmi Haber Ajansı Lana Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktığını duyurdu
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.