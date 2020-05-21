AA

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, “Hava unsurlarımız Terhune kenti içindeki terörist Hafter milislerinin mevzilerini hedef aldı. Düzenlenen 5 operasyonda 2 askeri araç ve bir mühimmat taşıyıcı imha edildi.” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Kununu, açıklamasında plana uygun bir şekilde Terhune kenti üzerinde gözlem uçuşlarının da yapıldığını kaydetti.

Libya ordusu tarafından son 72 saat içinde Hafter milislerine ait Rus yapımı 8 Pantsir’i imha edilmiş ve dün gece vurulan Pantsirlerden biri başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda sergilenmişti.