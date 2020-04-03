AA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi yaptığı açıklamada, vefat eden 85 yaşında bir kadına yapılan testin pozitif çıktığı duyuruldu. Resmi verilere göre, ilk ölüm vakasının yaşandığı ülkede 11 koronavirüs hasta bulunuyor.

MISIR'DA CAN KAYBI 58'E YÜKSELDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı perşembe akşamı yaptığı açıklamada, 6 yeni ölüm ile ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlık bülteninde, yeni 86 vakayla birlikte ülkede koronavirüs hastasının 865'e ulaştığı kaydedildi. AA'nın haberine göre; ilk koronavirüs vakasının 14 Şubat'ta duyurulduğu Mısır'da çeşitli önlemlerin yanı sıra kısmi sokağa çıkma yasağı alınmıştı.

FAS'TA VAKA SAYISI 708'E ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüsten ölüm kaydedilmediği ülkede 66 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 708'e ulaştı.

Bakanlık hastalardan 4'ünün daha iyileştiğini duyurdu. Bugüne kadar toplam 31 kişinin iyileştiği kaydedildi. Fas'ta ilk koronavirüs vakası 3 Mart'ta duyurulmuştu.

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