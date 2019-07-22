Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rabi, Es-Sebia ve eski havalimanı bölgelerindeki Hafter güçlerini hedef aldığını söyledi.

Meci, saldırılarda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti. AA'nın haberine göre; Meci, UMH güçlerinin, sahip olduğu savaş uçakları ve gözetleme cihazlarıyla Hafter'e ait uzak bölgelerdeki güçlerin bile hedef alınabileceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.