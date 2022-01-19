LGS NEDİR?

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.