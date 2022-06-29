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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,kaç gün kaldı? 2022 LGS tercihler ne zaman yapılacak? 2022 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da gerçekleştirilmesinin ardından gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı takvim üzerinden LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. Binlerce öğrenci LGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duruyor. İşte 2022 LGS sonuçları ile ilgili merak edilenler...

29.06.2022 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi lise eğitimlerini belirleyecek maraton sonrasında sonuçları öğrenmek için o tarihi bekliyor. "LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" ve "LGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte MEB'in açıkladığı 2022 LGS sınav sonuç tarihi...

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. 

  • LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    MEB takvimine göre LGS sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların erken açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. 

  • LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

    a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

    c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

    ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

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