LGS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi 2 Nisan 2024 Salı günü yani bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS başvuru işlemleri, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.