LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Liseye geçmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor. Bugün LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. İlk nakil sürecinde istediğini elde edemeyen liseli adayları, gözlerini ikinci nakil tarihine çevirdi. İşte, 2024 LGS 2. nakil başvuru tarihleri...
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LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemleri başladı ve birinci nakil işlemleri sonuçları bugün açıklandı. Şimdi şansını bir daha denemek isteyen öğrenciler ikinci nakillerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Nakil süreci bittikten sonra da boş kontenjanlar ilan edilecek. Peki, LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlıyor?
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LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
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2024 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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