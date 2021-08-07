Leyla Bilginel gündeme gelmesiyle merak edilenler arasına girdi. Leyla Bilginel NewYork'taki bir sperm bankasından çocuk sahibi olan ilk Türk anne olarak kayıtlara geçmişti. İşte Leyla Bilginel hakkında...

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Karslıdır. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezun oldu. Bilginel soyadıyla tanınan oyuncunun asıl soyadı "Kömürcü"dür ancak mahkeme kararıyla değiştirdi.

Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşıdır. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.

Haber spikeri olarak iş yaşamına başlayan Leyla Bilginel daha sonra bambaşka bir kariyer adım attı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.

2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

2014 yılında Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurdu. Daha önce hiç evlenmeyen Leyla Bilginel, bu dönemin evliliklerine inanmadığını dile getirmişti.

2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçiren Leyla Bilginel, sosyal medyadan yardım istemişti.

Oynadığı filmler ve dizi filmler:

2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)

2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan)(Dizi)

2009 - Maskeli balo (Dizi)

2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)

2007 - Emret komutanım: Şah mat

2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)

2006 - Kördüğüm (Dizi)

2005 - Savcının Karısı (Dizi)

2002 - Yesil Işık

2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)

2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)

1998 - Aynalı tahir (Dizi)