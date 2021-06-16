Toyota bünyesindeki Japon premium üretici Lexus, yeni nesil NX modelini tanıttı. Markanın ilk plug-in hibrit motoru dahil olmak üzere yeni motor seçenekleriyle dikkat çeken aracın, iç ve dış tasarımında gittiği yeni yönü temsil ettiği kaydedildi.
2014 yılında tanıtılan ve 170 bin adedin üzerinde satışla Avrupa’da Lexus’un büyümesine katkı sağlayan ilk nesil NX’in yerini alan model, Lexus’un tasarım dili olan 'L-finesse' felsefesine bağlı kalarak geliştirildi. Yapılan açıklamaya göre yeni NX, ilk nesil modele göre 20 mm daha fazla uzunluğa, 30 mm daha fazla dingil mesafesine, 20 mm daha fazla genişliğe ve 5 mm daha fazla yüksekliğe sahip.
Yeni GA-K platformu ile de aracın ağırlık merkezinin de 20 mm aşağıya çekilerek daha dinamik sürüş elde edilmesine katkı sağlandığı bildirildi.
Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli de olan yeni NX 450h+ olarak isimlendirilirken, aracın hibrit sisteminin dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile kombine edildiği belirtildi.
NX 450h+ toplam güç olarak 306 beygir üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniye civarında tamamlayabiliyor. NX'in 63 kilometreye kadar sadece elektrikle yol alabildiği de verilen bilgiler arasında. NX’in yeni hibrit versiyonu olan 350h ise dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisini kullanıyor. Mevcut modelden yüzde 22 daha fazla gücüyle NX 350h'in 2.5 litre hibrit motoruyla 242 beygire sahip olduğu açıklandı. NX 350h'in önden çekişli veya dört çeker olarak tercih edilebileceği aktarıldı.
Verilen bilgiye göre, yeni NX Rusya ve Doğu Avrupa pazarında yeni benzinli motor seçeneği de sunulacak. 2.4 litrelik turbo beslemeli NX 350, 270 beygir güce ve 430 Nm torka sahip. Bununla birlikte NX 250 ise, 199 beygir güç üreten 2.5 litrelik motorla satışa sunulacak. Her iki benzinli motor da dört çeker sisteme sahip ve Direct Shift sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi.
Yeni Lexus NX'in, Avrupa pazarında 2021’in son çeyreğinde satışa sunulacağı ve Türkiye pazarına da Kasım ayında giriş yapacağı açıklandı.
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