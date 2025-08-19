Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Lexus'tan spor konsept - Otomobil Haberleri

        Lexus'tan spor konsept

        Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni spor otomobili konseptini sergiledi. Kaliforniya, Carmel'de düzenlenen The Quail etkinliğinde Lexus Sport Concept ismi verilen araç otomobil tutkunlarının beğenisine sundu

        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:14
        Lexus'tan spor konsept
        Japon premium otomobil üreticisi Lexus, tasarım vizyonunun geleceğine yön verecek yeni bir konsept tanıttı.

        Markanın spor otomobil DNA’sını yansıtan konsept model, geniş ve alçak gövdeli iki kapılı tasarımıyla dikkat çekiyor.

        Dinamik çizgilere sahip otomobil, markanın gelecek nesil spor otomobil vizyonunu gözler önüne seriyor.. Aerodinamik profili, performans ve estetiğin uyum içinde buluştuğu bir tasarım ortaya koyuyor.

        Kaliforniya, Carmel’de düzenlenen The Quail etkinliğinde Lexus Sport Concept ismi verilen aracın, markanın gelecekteki modelleri hakkında ipucu verdiği belirtiliyor.

