Lexus'tan 1.8 milyar dolarlık yeni merkez

Japon otomobil üreticisi Lexus, yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama’nın açılışını gerçekleştirdi.

Japonya’da Toyota City’nin yakınında bir dağ yamacına kurulan bu merkezde, yeni modellerin gelişiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

1.8 milyar euro yatırımla gerçekleştirilen Shimoyama araç geliştirme merkezinde yaklaşık 3 bin kişi görev yapıyor.

Lexus’un Shimoyama merkezi, araştırma, geliştirme ve tasarım departmanlarının yanı sıra markanın satış, pazarlama ve planlama dahil olmak üzere tüm operasyonlarını ilk kez tek bir çatı altında toplamış oldu.

Lexus’un geliştirme çalışmaları 2021 yılından bu yana kullanılan yüksek hızlı bir pisti ile dünyanın dört bir yanında bulunan farklı yol ve yüzey türlerini barındıran test alanıyla destekleniyor.