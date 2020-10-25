Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 12. yarışıyla sürdü. Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılan yarışta Lewis Hamilton, pole pozisyonunda başladığı yarışı zirvede tamamlayarak rekor kırdı!

Kariyerinde 92. kez podyumun zirvesine çıkan 35 yaşındaki efsane, Michael Schumacher'e ait en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı!