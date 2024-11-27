Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        26
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100'ler kulübüne girdi! - Futbol Haberleri

        Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100'ler kulübüne girdi!

        Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lewandowski 100'ler kulübüne girdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest'i konuk etti. Müsabakanın 9. dakikasında Robert Lewandowski kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı. Lewandowski penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı. Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı. Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı. Barcelona sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye yükseltti. Devler Ligi'nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.

        RONALDO VE MESSI'NİN ARDINDAN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ İSİM

        Kariyerinde Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçen Lewandowski bu sezon 5 maçta 7. golüne imza attı. 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Habertürk Anasayfa