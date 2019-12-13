13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Levent Uysal, Türk iş adamı, girişimci ve eğitimcidir. 2010 yılında eğitime başlayan Nişantaşı Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusudur.
Levent Uysal 29 Mayıs 1968 tarihinde, Doç. Dr. Cevdet Uysal ve Fatma Uysal çiftinin Mersin’de doğan iki oğlundan büyüğüdür. Babası Doç. Dr. Cevdet Uysal, Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede akademik kariyerine başlamıştır.
Türkiye’deki akademik kariyerini Almanya’da devam ettiren Cevdet Uysal, 16 yıl boyunca Stuttgart Üniversitesinde ders verdikten sonra Türkiye’ye dönerek Çukurova Üniversitesinin yapılanması için çalışmalarda bulunmuş Türkiye’nin başarılı akademisyenlerinden biridir.
Çocukluğunda dedesinin yanında zaman geçirip çalışarak ilk ticaret deneyimini kazanmış olan Levent Uysal, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi İlimler Enstitüsü Turizm İşletme Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a gelmiştir. Üniversite eğitimi sırasında birçok öğrenci gibi çeşitli iş kollarında çalışarak iş hayatında tecrübe kazanmıştır.
EĞİTİMİ
Okuduğu bölümdeki başarılarından dolayı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödüllendirilen Levent Uysal, iş dünyasından aldığı eğitim bursuyla eğitim hayatını başarıyla tamamlamıştır. Mezuniyetiyle birlikte Türkiye’nin köklü şirketlerinden birinde Uzman Yardımcısı pozisyonunda yarı zamanlı çalışmaya başlayarak profesyonel iş hayatına atılmıştır. Bu pozisyonda başarıyla geçen yılların ardından Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketinde görev alarak üst düzey yöneticilik yapmıştır. Buradaki işinden ayrılarak 42 yaşında hayatında farklı bir döneme girmiş ve rahmetli babasının vasiyeti üzerine eğitime odaklanarak bu konuya ağırlık vermeye başlamıştır.
Türkiye’nin eğitim destekçilerinden olan Uysal, 2010 yılında Nişantaşı Meslek Yüksek Okulunu, 2012-2013 eğitim döneminde de Nişantaşı Üniversitesini kurmuştur. Yaklaşık 30 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen vakıf üniversitelerinden biri olan Nişantaşı Üniversitesi; Sadabad, Paşa, Osmanbey, Premier ve Tarabya Kampüsleri ile yeni açılmış olan Maslak 1453 Yeni Teknoloji Kampüsünü de bünyesinde barındırmaktadır. Eğitim kalitesine büyük önem veren Levent Uysal, hem kendi üniversitesine hem de eğitimle ilgili konularda Türkiye’deki her platformda, başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim gönüllülerine destek vermektedir. Öğrencileri ön planda tutan Uysal, 30 yıllık profesyonel iş hayatında gerçekleştirdiği ve planladığı çalışmalarla da Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam etmektedir.
ÖZEL HAYATI
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştığı ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan eşiyle dünya evine girmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur.
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