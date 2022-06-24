Levent İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Levent isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

LEVENT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Levent ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Levent adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Levent isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

LEVENT İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Levent ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. Boylu boslu, yakışıklı (kimse). Dokuma tezgâhlarında üzerine çözgü ipliği veya ham kumaş sarılan, takılıp çıkarılabilen, ahşap veya metalden yapılmış, makara biçiminde büyük silindir. Uzun.

LEVENT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Levent ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Levent ismini koymak caizdir.

LEVENT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Levent ismini kullanan 57.482 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Levent ismini kullanan 11.743 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Levent ismini kullanan 5.753 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Levent ismini kullanan 5.353 kişi bulunmaktadır.

LEVENT ADININ ÖZELLİKLERİ

Levent adını taşıyan kişiler, genellikle inatçı olurlar. Dediğim dedik tavırları ve inatlaşmaları, zaman zaman onların başına iş açabilir. Özünde çok hoşgörülü ve anlayışlı insanlardır. İkili ilişkilerinde sevdikleri kişiye çok değer verirler ve ince fikirleri sayesinde gönül almayı iyi becerirler. İş yaşamında çalışkan ve hırslı olurlar. Planlı ve organize şekilde işlerini ilerletirler. Sevdikleri meslekte zirveye ulaşırlar.